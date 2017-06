Fashion-Händler Biba erwirkt Schutzschirmverfahren

Reißleine gezogen: Das Gelsenkirchener Modehandelsunternehmen Biba hat ein Schutzschirmverfahren beantragt und genehmigt bekommen. Der Fashion-Anbieter mit der Hauptzielgruppe Frauen über dreißig steckt finanziell arg in der Klemme. Während beim Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, eröffnet der gewährte Schutzschirm die Möglichkeit einer Restrukturierung des angeschlagenen Unternehmens - bei laufendem Betrieb und weitgehend in Eigenregie.

Verlustreiche Standorte dichtmachen, Personalkosten minimieren und den Online-Handel pushen - das sind die Eckpfeiler des Sanierungsplans, den die Geschäftsführer Dirk Dreier und Dr. Jasper Stahlschmidt nun zügig umsetzen wollen. Sie haben dazu...

[…]