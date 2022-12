Ein international tätiger Fashion-Anbieter suchte für seinen ersten Store in Deutschland attraktive Verkaufsflächen in der der Düsseldorfer City. Aengevelt vermittelt dazu rd. 400 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss eines Büro-/Geschäftshauses am Südende der international bekannten Flaniermeile “Kö“. Mit dem Abschluss erzielt Aengevelt zudem die Vollvermietung des Objektes.

