FAP steigert Umsatz um mehr als 90 Prozent

Die FAP Group hat im vergangenen Jahr den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent gesteigert. Insgesamt konnten 26 Projekte erfolgreich abgeschlossen und Kapital für Immobilien in Höhe von über 1,03 Mrd. Euro strukturiert werden.

.

Der FAP-Debt-Fonds „FAP Balanced Real Estate Financing I“, den das Unternehmen Ende 2018 zur Vergabe von nachrangigem Kapital für deutsche Bestandsimmobilien, Revitalisierungsprojekte und Projektentwicklungen aufgelegt hatte, hat in den vergangenen Monaten ein Volumen von über 65 Mio. Euro ausgereicht. Zu den finanzierten Projekten gehörten unter anderem eine Revitalisierung auf der Königsallee in Düsseldorf, die Entwicklung eines Grundstücks in Frankfurt am Main sowie zur Maximierung der Finanzierung für den Ankauf eines Wohnbestandsobjekts in Berliner Bestlage, nahe dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Auch die größte Fonds-Einzelzeichnung erfolgte im letzten Jahr von einer deutschen Versicherung in Höhe eines hohen zweistelligen Millionenbetrags.



„Das Jahr 2020 war unser erfolgreichstes Geschäftsjahr seit Gründung der FAP“, sagt Curth-C. Flatow, Managing Partner der FAP Group. „Banken zeigen sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie zunehmend zurückhaltend bei der Finanzierung von Immobilienprojekten. Hier springen wir ein. Aber auch die Strukturierung von klassischen Erstrangfinanzierungen wird komplexer, der Bedarf nach professioneller Beratung steigt.“



„Unser Fonds-Konzept zeigt eine deutliche Sogwirkung im aktuellen Marktumfeld, mit dem Ergebnis, dass wir den Fonds im Laufe der kommenden Monate erfolgreich schließen können. Ein Nachfolgeprodukt steht in den Startlöchern“, ergänzt Hanno Kowalski, Managing Partner von FAP Invest.



Für das Jahr 2021 erwartet FAP neben der Auflage ihres zweiten Debt-Fonds weiteres Marktwachstum: „Wir verspüren eine extrem hohe Nachfrage sowohl auf Seiten der Kreditgeber als auch bei den Kreditnehmern“, so Flatow. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr unsere Assets under Management auf rund 500 Mio. Euro zu steigern.“