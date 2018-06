FAP startet auf Deutschland fokussierten Real Estate Debt Fonds

Mit dem „FAP Balanced Real Estate Financing I“ geht in dieser Woche ein neuer Real-Estate-Debt-Fonds zur mezzaninen Kreditfinanzierung von Bestandsimmobilien, Revitalisierungsprojekten und Projektentwicklungen in Deutschland sowie selektiv in den Niederlanden und Österreich an den Start.

.

Der in Luxemburg ansässige „Master/Feeder-Fonds“ in der Rechtsform eines vollregulierten S.C.Sp., SICAV-SIF, wird in den kommenden Jahren Mezzanine-Kapital in Höhe von 250 Mio. Euro für Investments in die Asset-Klassen Wohnen, Büro/Gewerbe, Retail und Shopping sowie Hotel als Schwerpunkt bereitstellen. Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser, Luxemburg, fungiert als Fondsmanager (AIFM), die FAP Invest GmbH aus Berlin übernimmt die Rolle des Anlageberaters. An der Konstruktion waren namhafte Adressen beteiligt wie die Anwaltskanzlei Greenberg Traurig Germany, LLP, pwc als Wirtschaftsprüfer sowie VictoriaPartners für den Bereich Strukturierung und Fundraising.



Der Fonds ist auf eine Laufzeit von 5 Jahren (mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr) ausgelegt und sieht Zeichnungsmöglichkeiten insbesondere für institutionelle Investoren ab 5 Mio. Euro vor. Durch die rechtliche Trennung von Master- und Feeder-Fonds können sowohl steuerpflichtige wie auch steuerbefreite Anleger berücksichtigt werden. Verschiedene Investoren werden im Rahmen eines Anlegerausschusses in Teile der Investitionsstrategie eingebunden.



„Es gibt einige Debt-Fonds in Europa, die auch in Deutschland Geschäft machen könnten. Die meisten dieser Fonds haben jedoch einen pan-europäischen Fokus und damit ihre Finanzierungsbedingungen auf einen paneuropäischen Markt ausgerichtet. Aufgrund der Marktparameter können sie nur sehr selten Finanzierungsbedingungen bereitstellen, die auf den individuellen deutschen Finanzierungsmarkt passen. Dies ist die Lücke, die unser Fondsangebot schließen wird. Wir haben in jüngster Vergangenheit mit amerikanischen und asiatischen Investoren gesprochen. Auch wenn es Märkte gibt, in denen bessere Renditen zu erzielen sind, gibt es auch für internationale Investoren gute Gründe im wichtigsten Immobilienmarkt Europas, also in Deutschland, investiert zu sein," so Curth-C. Flatow, Gründer der FAP Group, die den Fonds initiiert hat.