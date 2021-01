FAP besetzt neue Position im Bereich Immobilienbewertung

Tobias Jesse

© Fotostudio Charlottenburg

Die FAP Group verstärkt den Bereich Immobilienbewertung mit einer Position, die im Rahmen der Expansion von FAP neu geschaffen wurde. Seit dem 1. Januar 2021 ist Tobias Jessen MRICS für den Bereich Valuation & Property Due Diligence bei dem Berliner Unternehmen zuständig.

.

„Mit Tobias Jessen gewinnen wir einen ausgewiesenen Valuation-Experten mit exzellentem Track-Record. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Curth-C. Flatow, Managing Partner der FAP Group.



In seiner neuen Funktion verantwortet Jessen federführend die Bewertung, Analyse sowie die Due Diligence aller FAP-Projekte. Er ist seit rund zehn Jahren im Bereich der Immobilienbewertung tätig. Zuletzt war er Director bei Colliers International Valuation; als Teamleiter führte er hier ein Bewertungsteam von fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Projektleiter für standortübergreifende Portfoliobewertungen arbeitete er zuvor bei Jones Lang LaSalle (JLL) in Berlin.



Der 33-jährige Jessen absolvierte ein Studium der Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) ist Mitglied der RICS und gelernter Bankkaufmann.