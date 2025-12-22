Family Value startet Holzbau-Projekt im Dresdner Norden

Die Family Value Management GmbH entwickelt auf einem lange brachliegenden Areal im Dresdner Norden einen modularen Gewerbecampus in Holzbauweise. 21 flexible Einheiten entstehen auf 4.900 m², ergänzt um Solaranlagen und nachhaltige Planung. Der Investor hatte das Grundstück Nordpark in 2019 erworben und hält hier aktuell eine fest vermietete 14.000 m² große Mietfläche vor. Davon wurden bereits 40 Prozent saniert beziehungsweise neu gebaut.

.

„Schon im Januar wollen wir auf der dann nutzbaren Erweiterungsfläche mit den Bodenplatten den Hochbau starten und möglichst im dritten Quartal 2026 bezugsfertig sein. Dabei sind wir guter Dinge, denn wir erstellen die fünf Hallen mit 4.900 m² Mietfläche mit rund 340 Tonnen Holz komplett in modularer Holzbauweise. Bei der Größe der Mieteinheiten zeichnet sich der Baustoff Holz durch seine besondere Flexibilität, aber auch extrem lange Lebensdauer aus“, verrät Jörg Kesting, Leiter Asset Management der Family Value Management GmbH.



„Es wird 21 zweigeschossige Mieteinheiten geben zwischen 122 und 375 m² – also ideal für Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die sich eine neue Bleibe suchen müssen“, ergänzt Architekt Clemens Richter vom Dresdner Atelier Lauströer Richter Architekten. „Die Hallen werden bei der Holzbau Moser KG in Reinsberg bei Nossen vorproduziert und dann vor Ort zusammengebaut.“ „Nachhaltigkeit beim Bau steht für uns an erster Stelle – sei es durch die Holzbauweise oder die Solaranlagen auf den Dächern“, ergänzt Kesting.



Das gesamte Areal im heutigen Industriegelände war seit 1875 Standort einer Munitionsfabrik. Eine Explosion verwüstete 1916 große Teile der Fabrik und verteilte Schadstoffe im Boden. Später zog dort ein Werk zur Kraftfahrzeuginstandsetzung ein. Der Boden war durch beide Nutzungen bislang mit Schadstoffen wie Schwermetallen, Ölresten und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen belastet.



Jens Krüger vom Wirtschaftsservice der Landeshauptstadt Dresden betreut seit vielen Jahren 90 Hektar Gewerbeflächen im Dresdner Norden. „Mit dem Neubau wandelt sich das Grundstück vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan“, so Krüger.



„Verwaltung ist bei uns Teamarbeit – hier insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Dresdner Umweltamt oder auch dem Schadstoffgutachter“, informiert Walter Bürkel, Vizepräsident der Landesdirektion Sachsen. Diese stellt bis zu 750.000 Euro aus EU- und Landesmitteln für eine erfolgreiche Dekontaminierung des Geländes zur Verfügung. Ein Großteil der zu bebauenden Fläche ist bereits saniert. Der Zuwendungsbescheid wurde am 30. September 2025 erteilt, 14 Tage später war bereits Baubeginn. 1.000 Säulen, die bis zu neun Metern in den sandigen Boden eingelassen werden, sorgen für die notwendige Stabilität der noch zu bauenden Hallen.



Aktuell gibt es bereits mehrere Mietanfragen. Zwei davon sollen Anfang 2026 zu Vertragsabschlüssen führen. „Ziel ist es, dass bereits bei der Bauübergabe die Gebäude voll vermietet sind“, so Kesting abschließend.