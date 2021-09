Das Wohn- und Geschäftshaus am Pferdemarkt 31 in Güstrow mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 524 m² wechselt den Besitzer. Die Liegenschaft ist im Erdgeschoss an Bonita vermietet, die Obergeschosse werden wohnwirtschaftlich genutzt. Im Hinterhof befinden sich fünf Parkplätze. Der Käufer ist ein Privatinvestor aus Berlin, die Verkäuferin ein Family Office…

[…]