Family Office verkauft drei Geschäftshäuser in der Innenstadt von Worms

Ein Family Office, begleitet von der Reichert Immobilien Investment GmbH, hat drei Geschäftshäuser in der Wormser Innenstadt an ein Family Office sowie den Einzelhandelsfilialisten Kind Hörgeräte verkauft. Im Einzelnen handelt es sich um die Liegenschaften Kämmererstraße 27 und 29, die von einem Family Office aus Düsseldorf erworben wurden, welches als Käufer nicht namentlich identifiziert werden möchte sowie die Liegenschaft Am Römischen Kaiser 1a, die an die Kind Gruppe verkauft wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart.

.

Die Liegenschaft an der Kämmererstraße 27 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 380 m², von denen rund 220 m² durch den Einzelhandel genutzt werden. Sowohl durch den Streetwearfilialisten Snipes als auch durch einen neuen Mieter, der durch Reichert Immobilien Invest kurzfristig identifiziert werden konnte und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht namentlich benannt werden möchte.



Die Kämmererstraße 29 bietet eine Gesamtmietfläche von rund 1.575 m², von denen 945 m² durch den Einzelhandel genutzt werden. Einzelhandelsmieter ist Bestseller mit seinen Konzepten Jack & Jones und Vero Moda.



Die Liegenschaft Am Römischen Kaiser 1a verfügt über eine Gesamtmietfläche von 596 m² und weist im Erdgeschoss eine Einzelhandelsfläche von ca. 300 m² auf, die von Kind Hörgeräte als Ladenlokal genutzt wird.