Family Office trennt sich von Zinshaus in Wiesbaden

Ein regionales Single-Family-Office hat ein Wohn- und Geschäftshaus mit knapp 1.000 m² Mietfläche am Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden-Westend an ein Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Wurzeln im Online-Marketing veräußert. Die Immobilie umfasst neun Wohnungen, eine Gewerbefläche im Erdgeschoss und zehn PKW-Stellplätze. Das Dachgeschoss bietet augenscheinlich noch Erweiterungspotenzial. Der Kaufpreis lag im einstelligen Millionenbereich. Seil Real Estate war für den Verkäufer beratend und vermittelnd tätig.

