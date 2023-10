Family Office sichert sich Wohnhaus in Berlin

Ein international agierendes Family Office hat ein Mehrfamilienhaus in Berlin von einer Erbengemeinschaft erworben. Das Mehrfamilienhaus wurde 1918 erbaut, verfügt über 20 Wohnungen auf insgesamt rund 1.500 m² Fläche. Die Immobilie in der Nähe des Lietzensees in Charlottenburg ist voll vermietet, zudem besteht eine Ausbaureserve von rund 350 m² im Dachgeschoss. Der Kaufpreisfaktor liegt beim 26,6-fachen. Tolle Immobilien hat die Transaktion begleitet.

