Family Office sichert sich Gründerzeitobjekt nahe Berlin Ku'damm

Die Telegraph Immobilien GmbH, ein Family Office unter dem Dach von Brant Esasa, übernimmt eine Wohn- und Gewerbeimmobilie in der Keithstraße 14 in exklusiver Lage unweit von Ku'damm und KaDeWe. Verkäufer ist ein Joint Venture aus Skjerven Group und Europa, die rechtlich durch BK Law begleitet wurden. Vermittelt wurde die Transaktion von Knight Frank.

.

Beim Haus in der Keithstraße handelt es sich um ein Gebäude aus der Gründerzeit (Baujahr 1900) mit einer Gesamtmietfläche von 3.160 m², verteilt auf 17 Wohnungen und 14 Gewerbeeinheiten. Die Immobilie wurde im Jahr 1996 umfassend revitalisiert und befindet sich in einer exklusiven Lage im Herzen der City West – nur wenige Schritte vom Kurfürstendamm, dem KaDeWe und dem Zoologischen Garten entfernt. Eine ausgezeichnete Nahversorgung, exzellente Verkehrsanbindung und die hohe Attraktivität des umliegenden Quartiers unterstreichen die nachhaltige Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen.



Die Skjerven Group und Europa haben in den vergangenen Jahren die Mieterstruktur im gewerblichen Teil optimiert und das Gesamtmietniveau im Gebäude gemäß des Geschäftsplans deutlich erhöht. Die Mieterstruktur ist diversifiziert und umfasst Anwälte, Arztpraxen, Beratungsdienste und Wohneinheiten.



„Die Transaktion bestätigt das hohe Interesse langfristig orientierter Investoren an werthaltigen Immobilien in Berlin“, sagt Einar Skjerven, Geschäftsführer der Skjerven Group. „Die Stadt ist und bleibt einer der liquidesten Standorte auf dem Kontinent und ist aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung vor allem für risikoaverse Anleger interessant.“