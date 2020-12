Family Office sammelt 540.000 Euro für grünes Immobilienprojekt ein

Für die Finanzierung des grünen Immobilienprojekts „Elbkamp“ in Hamburg-Lurup hat die Steelrock Family Office GmbH in weniger als einer Stunde ab offiziellem Projektstart540.000 Euro per Crowdinvesting über die nachhaltige Investment-Plattform WIWIN eingesammelt. Auf einem Grundstück mit einer Fläche von knapp 1.200 Quadratmetern entstehen im Westen der Hansestadt vier hochwertig ausgestattete Reihenhäuser mit dem Standard „KfW-Effizienzhaus 55“. Als Projektgesellschaft fungiert die CCM Zweite Wohnwerte Hamburg.

Insgesamt 152 Privatinvestoren haben sich über WIWIN an der Finanzierung des Immobilienprojekts beteiligt. Das Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre wird mit 7 % p.a. verzinst und läuft bis zum 30. November 2022. Die Rückzahlung des Gesamtbetrags erfolgt am Laufzeitende, die Zinsen werden jährlich ausgezahlt. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung des Anlagebetrags erhält der Anleger 60 % der noch ausstehenden Zinszahlungen.