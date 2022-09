Family Office kauft Wohnhaus in Berlin

Die Aengevelt-Niederlassungen Berlin und Leipzig vermitteln gemeinsam für einen dänischen Investor im Rahmen von Portfolioumstrukturierungen den Verkauf eines Wohninvestments in Berlin für einen siebenstelligen Eurobetrag. Das vollvermietete Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf verfügt über mehr als zehn Wohneinheiten mit knapp 1.000 m² Mietfläche. Käufer ist ein nordrhein-westfälisches Family Office, das die Immobilien zur langfristigen Bestandshaltung erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 3,5 % p.a. angegeben.

.

„Die gepflegte Immobilie befindet sich in einer ruhigen Wohnlage und verfügt über gute ÖPNV-Anbindungen sowie ein gutes Nahversorgungsangebot in ihrem Umfeld. Zudem sind mehrere Grünanlagen und Parks fußläufig erreichbar. Außerdem sprechen die Wohnungsgrößen zwischen 60 m² und 100 m² verschiedene Zielgruppen an und bieten damit eine hohe Vermietungssicherheit. Angesichts des im Umfeldvergleich moderaten Mietniveaus verfügt die Liegenschaft zudem über weitere Wertsteigerungsmöglichkeiten“, erläutert Peter Starke, Mitglied der Aengevelt-Geschäftsleitung und Leiter der Niederlassung Berlin.