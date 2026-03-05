Family Office kauft Wohnensemble „Homburger“ in Bad Homburg

Das Wohnensemble „Homburger“ in Bad Homburg vor der Höhe hat einen neuen Eigentümer. Käufer der Wohnanlage mit insgesamt vier Punkthäusern im Ortsteil Dornholzhausen ist ein Family Office aus Frankfurt am Main. Die 1970 errichtete und aktuell vollvermietete Liegenschaft verfügt insgesamt über 91 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 7.200 m².

.

Ergänzt wird das Angebot durch Außen-, und Tiefgaragenstellplätze sowie durch großzügige, gepflegte Grünflächen. Das Kaufpreisvolumen lag im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft des Fonds FG Wohninvest SICAF SIV, der von der Fundamenta Group Deutschland AG als Asset und Investmentmanager betreut wird. Savills war während des gesamten Transaktionsprozesses im Rahmen eines exklusiven Mandats vermittelnd und beratend für die Verkäuferseite tätig. Für die Kanzlei Jones Day hat Dr. Philipp Berrsche die Verkäuferin rechtlich beraten.



„Mit dem ‚HOMBURGER‘ konnten wir ein attraktives Wohninvestment veräußern, welches durch seine stabile Vermietungssituation, die solide Gebäudesubstanz und die gewachsene Lagequalität in Bad Homburg vor der Höhe besticht. Wohnanlagen dieser Qualität und in diesem Pflegezustand sind in Frankfurt und Bad Homburg eine absolute Seltenheit“, sagt Marco Högl, Director und Head of Residential Capital Markets bei Savills.



„Wir freuen uns mit dem Verkauf des Ensembles nicht nur ein sehr gutes Ergebnis für unseren Anleger erzielt zu haben, auch die Auswahl eines guten Käufers war uns sehr wichtig. Der Verkauf an ein Family Office mit regionalem Bezug und langfristiger Halteperspektive ist eine sehr schöne Konstellation. Die hervorragende Wohnlage im Hochtaunuskreis, in einem der kaufkraftstärksten Landkreise Deutschlands, sowie das gute Niveau insbesondere der Neuvertragsmieten sorgten für ein reges Investoreninteresse“ ergänzt Knut Hink, COO bei Fundamenta.