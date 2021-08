Family Office kauft Square_Side in Speyer am Rhein

Das Family Office der Familie Wagner (ehem. Wagner Pizza) hat das Wohnquartier Square_Side in direkter Rheinlage in Speyer erworben. Die Liegenschaft mit 84 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit genhört zum neu entstandenen Quartier „Am Fluss“ der Deutsche Wohnwerte GmbH & Co. KG.

Das Quartier „Am Fluss“ entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei in Speyer am Rhein. In Anlehnung an die Historie des Areals werden Ziegelfassaden mit Backstein-Klinker erstellt. Ergänzt wird die Bebauung, welche in fünf Wohnquartiere unterteilt ist, durch eine hochwertige und individuelle Freiraumgestaltung der Innenhöfe, die neue Promenade und den neu angelegten Rheinuferpark. Neben der hochwertigen Bau- und Ausstattungsqualität besticht das Quartier mit der exklusiven Lage direkt am Rhein, sowie kurzen Wegen in die Altstadt und zum Dom. Insgesamt entstehen 353 Wohneinheiten für Eigennutzer und Mieter (210 werden bis Ende 2021 bereits fertiggestellt sein). Dabei wurde jedes Wohnquartier eigens von international renommierten Architekten, wie Eike Becker (Berlin), KCAP Architects & Planners (Zürich), Kränzle+Fischer-Wasels (Karlsruhe) sowie Böge Lindner K2 Architekten (Hamburg), entworfen.



Mit dem Investment setzt das Family Office seine langfristig ausgerichtete, diversifizierte Investmentstrategie weiter um. Neben Investitionen in wertstabile Immobilien beinhaltet diese auch Unternehmensbeteiligungen.



Die Transaktion wird als sogenannter Forward-Deal mit Forward-Funding strukturiert. Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist im Jahr 2023 geplant. Das Imap-Team hat das Family Office der Familie Wagner bei dieser Transaktion begleitet und beraten.