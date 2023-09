Family Office kauft Rubina-Portfolio

Ein norddeutsches Family Office hat das Rubina-Portfolio mit insgesamt vier vollvermieteten und lebensmittelgeankerten Nahversorgungsstandorten erworben. Dabei handelt es sich um drei Fachmarktzentren und einen Stand-alone-Discounter in Zwickau sowie Doberlug-Kirchhain in Brandenburg, Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern und Mettingen in Niedersachsen mit insgesamt mehr als 15.000 m² Mietfläche.

Verkäufer des Portfolios ist eine Berliner Immobilien-AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die gewerblichen Mieter sind unter anderem Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Netto. Die Objekte sollen langfristig im Bestand des Käufers gehalten werden. JLL hat den Verkäufer exklusiv beraten und die Transaktion vermittelt.