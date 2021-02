Family Office kauft Investmentobjekt in Mönchengladbach

Ein Family Office hat in Mönchengladbach in der Odenkirchnerstraße 28 ein gewerbliches Investmentobjekt gekauft. Mieter in der Immobilie sind derzeit eine Postfiliale sowie ein Biomarkt. Weiterhin sind vier Büroflächen an Unternehmen vermietet. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 3.650 m². Verkauft wurde das Objekt im Auftrag der Insolvenzverwalterin. Engel & Völkers Commercial Mönchengladbach war beratend und vermittelnd tätig.

