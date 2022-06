Family Office kauft Gewerbeimmobilie in Hanau-Lamboy

Ein ein deutsches inhabergeführtes Family Office hat eine Gewerbeimmobilie in Hanau-Lamboy von einem weltweit agierenden Unternehmer erworben. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Der aus drei Gebäudeteilen bestehende Bürokomplex wurde in den Jahren 1982, 1992 und 1995 errichtet. Die Immobilie befindet sich in guter verkehrstechnischer Lage auf einem ca. 9.350 m² großen Grundstück mit einer vermietbaren Gesamtfläche von etwa 5.900 m² und rund 100 KFZ-Stellplätzen. Der Mietermix besteht aktuell aus 11 Mietern, die größtenteils über langjährige Mietverträge verfügen; die Immobilie ist seit Jahren voll vermietet und befindet sich baulich in einem gepflegten zeitgemäßen Zustand, so der geschäftsführende Gesellschafter, Christian Arnholdt, von Bossert Immobilien, die die Immobilie im Rahmen eines Gemeinschaftsgeschäfts mit Star Tower GmbH vermittelt hat.