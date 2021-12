Family Office kauft Geschäftshaus in Hamburg-Bergedorf

Comfort hat das Geschäftshaus am Sachsentor 23-25 in Hamburg-Bergedorf an ein norddeutsches Family Office vermittelt. Die Immobilie verfügt über rund 620 m² Mietfläche, von denen rund 475 m² dem Einzelhandel zur Verfügung stehen. Die Einzelhandelsflächen wurden zuletzt mehrheitlich durch den Modeanbieter Only (Bestseller) genutzt, der die Fläche mittlerweile geräumt hat. Der Eigentümer plant das Objekt langfristig im Bestand zu halten, zu optimieren und neu zu vermieten.

.