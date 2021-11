Family Office kauft ehemaligen Intaurus-Firmensitz

Im Rahmen eines Asset Deals geht der frühere Hauptsitz von Intaurus in Dachau an ein Family Office aus Bayern. Die Unternehmensgruppe hatte das Objekt in einer Sale-and-Lease-Back Transaktion 2011 erworben, einen Teilbereich abgerissen und 2015 für den jetzigen Mieter neu errichtet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.