Family Office kauft Dortmunder Gebäudeensemble von J.P. Morgan

Ein Family Office hat in Dortmund ein voll vermietetes Gebäudeensemble mit drei Nutzungseinheiten in der Schützenstraße von einem von J.P. Morgan Asset Management gemanagten Fonds erworben. Diligencia Real Estate koordinierte den Ankauf im Auftrag des Investors. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Das Gebäudeensemble befindet sich auf einem rund 18.500 m² großen Grundstück in der Schützenstraße 126-130 und wird von der positiven Entwicklung im Umfeld des Dortmunder Hauptbahnhofs profitieren. Die in 2010 errichteten Gebäude mit einer Mietfläche von 13.900 m² sind zurzeit vollständig an bonitätsstarke Mieter vermietet. Ankermieter im Retailbereich ist der Lebensmitteldiscounter Lidl. Der künftige Eigentümer sieht Potenzial zur Ertragssteigerung durch Repositionierung und zusätzlicher Flächengewinnung. Durch weitere städtebauliche Maßnahmen und Projektentwicklungen des Hafenareals im Umfeld werden zusätzlich zur allgemeinen Aufwertung des Standortes beitragen.



„Der Erwerb dieses Ensembles zeigt die optimale Nutzung der aktuellen Marktphase für antizyklische Investitionen mit hohem Wertsteigerungspotenzial“, kommentiert Oliver Honrath, Leiter Investment bei Diligencia. Der Immobilienmanager wird das Ensemble in Zukunft auch auf kaufmännischer und technischer Property-Management-Ebene betreuen. „Wir werden die Weiterentwicklung der Immobilien im Einklang mit der Strategie des Investors begleiten und sicherstellen, dass wir nicht nur die Zufriedenheit der Bestandsmieter steigern, sondern auch neue Nutzer mit zum Beispiel New-Work-Konzepten gewinnen und die ESG-Konformität der Objekte gewährleisten“, ergänzt Mark Zimmermann, Managing Partner/CEO von Diligencia.



Bei der Transaktion war McDermott Will & Emery (Recht & Steuern) auf der Käuferseite tätig. Hengeler Mueller (Recht & Steuern) beriet J.P. Morgan Asset Management. CBRE GmbH war exklusiv mit dem Verkauf mandatiert.