Family Office kauft CalwerEck in Stuttgart

Ein Family Office mit Sitz in Stuttgart und Prag erwarb von privat das Geschäftshaus Calwer Straße 31 in Stuttgart-Mitte mit 3.000 m² Mietfläche. In dem Gebäude war bis Ende vorigen Jahres die Lokalbrauerei Calwer Eck Bräu, der neue Eigentümer plant eine umfassende Sanierung. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. LutzFinanz begleitete nicht nur die Transaktion, sondern vermittelte im Vorfeld auch einen neuen Betreiber für die Gastronomiefläche.

