Family Office kauft Business Park Mühlacker nahe Stuttgart

Ein Family Office aus der Region Stuttgart hat in Mühlacker bei Stuttgart eine hochwertige und flexible Büro- und Light-Industrial Immobilie ein lokales Unternehmen erworben. Mit insgesamt knapp 10.000 m² vermietbarer Fläche, verfügt der „Business Park Mühlacker“ über moderne Büro-, sowie flexible Produktions- und Werkstattflächen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Areal liegt in der Ziegeleistraße äußerst verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes der Stadt Mühlacker und des momentan sich in der Entwicklung befindenden neuen Stadtteils „Ziegelhöhe“. Die Frank Immobilien GmbH war exklusiv mit dem Verkauf beauftragt und hat die Liegenschaft im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses für den Eigentümer veräußert. Das Maklerhaus ist zudem exklusiv mit der Vermarktung der wenigen freien Restflächen im Objekt mandatiert.