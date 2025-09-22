Family Office kauft Büro- und Geschäftshaus in Hamburger Bestlage

Ein Family Office hat das Büro- und Geschäftshaus Hohe Bleichen 25 / ABC-Straße 10–11 in Hamburg-Neustadt von einer privaten Eigentümergemeinschaft erworben.

Das Büro- und Geschäftshaus wurde im Jahr 1908 erbaut und prägt mit seiner charakteristischen Jugendstilfassade das Bild der Innenstadt. Die Immobilie verfügt über vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss, das im Rahmen einer Aufstockung in den Jahren 1989/1990 ergänzt wurde. Die Liegenschaft liegt in unmittelbarer Nähe zum Jungfernstieg, Gänsemarkt und dem Passagenviertel. Sie umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 1.400 m², aufgeteilt auf Einzelhandels- und Büroflächen, und ist vollständig vermietet. Zu den Mietern zählt unter anderem ein dänisches Designunternehmen mit Schwerpunkt auf hochwertigen Möbeln und einem Flagshipstore vor Ort.



„Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir eine so charakterstarke Immobilie in bester Innenstadtlage erfolgreich vermitteln dürfen. Diese Transaktion spiegelt die aktuelle Marktbewegung wider: Derzeit sind es vor allem unternehmerisch geprägte Family Offices, die am Hamburger Investmentmarkt aktiv Akzente setzen“, kommentiert Grossmann & Berger-Geschäftsführer Andreas Rehberg, der die Transaktion begleitet hat.