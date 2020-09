Das Logistikzentrum Airportpark 1 in unmittelbarer Nähe zum Flughafenareal Leipzig/Halle hat einen neuen Eigentümer: Ein deutsches Family Office erwarb die Liegenschaft An der Autobahn 10 in Schkeuditz. Das Leipziger Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war beratend tätig, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.…

[…]