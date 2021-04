Family Office investiert in der Dillenburger Fußgängerzone

Im mittelhessischen Dillenburg, direkt in der Fußgängerzone gelegen, hat ein überregional investierendes deutsches Family Office die Immobilie Hauptstraße 106-108 erworben. Das Objekt wurde 2020 kernsaniert und ist vollständig vermietet, u. a. an Apollo Optik, Postbank/BHW und an Die Autobahn GmbH des Bundes.

