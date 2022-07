Family Office erwirbt Wohninvestment in Bonn in Forward Deal

Ein Family Office aus Süddeutschland hat zur Portfolioerweiterung und Bestandshaltung in Bonn-Kessenich in einem von Aengevelt vermittelten Forward-Deal ein Wohnprojekt in gefragter Lage erworben. Insgesamt umfasst das Development, dessen Fertigstellung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgt, 27 Apartments und Wohneinheiten mit knapp 800 m² Mietfläche sowie 12 Pkw-Stellplätze und adressiert schwerpunktmäßig die Mietergruppe der Young Professionals. Verkäufer ist ein alteingesessener Kölner Developer.

.

„Das Projekt besteht aus einer Bestandsimmobilie, die kernsaniert und zusätzlich um einen größeren Neubauteil erweitert wird. Die Immobilie liegt in einem etablierten und sehr gefragten Wohnquartier in Bonn-Kessenich und verfügt über beste ÖPNV- und Verkehrs-Anbindungen direkt vor der „Haustür“, über die u.a. der Hauptbahnhof und die City schnell zu erreichen sind. Darüber hinaus befindet sie sich in der Nähe des Bundesviertels als wichtigstem Bürostandort Bonns und bietet eine sehr gute Nahversorgung im direkten Umfeld. Insgesamt bietet das Wohnprojekt damit ideale Voraussetzungen für die vorwiegend adressierte Zielgruppe der Young Professionals“, beschreibt Wilfried Krause vom Investmentteam Aengevelt Düsseldorf, die Objektqualitäten.