Ein regionales Family Office erwirbt ein Mehrfamilienhausensemble eines privaten Bestandshalters in Mülheim an der Ruhr. Die Objekte in der Aktienstraße 106a-108a verfügen über insgesamt 19 Wohneinheiten verteilt auf ca. 1.125 m² Wohnfläche und rund 900 m² Grundstücksfläche. Das Investment-Team von Ruhrwert war für beide Parteien beratend tätig. Über den Kaufpreis

