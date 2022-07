Ein leerstehendes Bürogebäudes in der Krefelder City wechselt den Besitzer. Käufer der in den 1950er Jahren errichteten und in den 1990er Jahren sanierten Liegenschaft mit knapp 1.000 m² Mietfläche ist ein regionales Family Office, das die Immobilie zur Neupositionierung und anschließenden Bestandshaltung erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

