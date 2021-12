Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat ein Büro- und Geschäftshaus in der Ferdinandstraße in zentraler Innenstadtlage von Hamburg an ein Family Office vermittelt. Das Büro- und Geschäftshaus umfasst eine Gesamtfläche von rund 1.100 m². Verkäufer ist ein privater Investor.

