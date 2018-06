Ein Family Office mit Sitz in Essen hat ein Neubau-Hotel mit 88 Zimmern und einer Gesamtnutzfläche von 2.150 m² im „Neuen Hafen“ in Bremerhaven in der Barkhausenstraße 3 erworben. Zudem sind rund 30 dazugehörige Stellplätze auf dem Grundstück in der Barkhausenstraße Ecke Querstraße gepla

[…]