Family Office erwirbt 7.650 m² großen Büro-/Gewerbekomplex in Magdeburg

Ein deutsches Family Office, unterstützt von Aengevelt Magdeburg, hat eine Büro-/Gewerbeliegenschaft im Süden von Magdeburg für einen siebenstelligen Eurobetrag als renditestarke Erweiterung seines Portfolios speziell am Standort Magdeburg erworben. Die Liegenschaft verfügt über eine Gesamtmietfläche von rd. 7.650 m², verteilt auf rd. 1.650 m² Büro- und ca. 6.000 m² Lagerfläche, sowie ein ausreichendes Stellflächenangebot. Der Verkäufer ist ein institutioneller Investor, der die Immobilie im Rahmen von Bestandsumstrukturierungen veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Rendite wird mit deutlich über 10% p.a. angegeben.

.

„Maßgebend für die Kaufentscheidung war neben der attraktiven Rendite die gute Bausubstanz der Liegenschaft, ihre hohe Drittverwendungsfähigkeit sowie der exponierte Standort in einem etablierten Gewerbegebiet im Süden von Magdeburg nahe der Bundesautobahn A14. All diese Faktoren stehen für ein nachhaltiges Investment“, erläutert Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin Aengevelt Magdeburg, und fügt hinzu: „Der vorliegende Erwerbsfall bestätigt einmal mehr die Attraktivität deutscher Mittelstädte wie Magdeburg: Im Gegensatz zu den Big Seven gibt es hier (noch) ein deutlich größeres Angebot an attraktiven Investmentobjekten mit vergleichbarem Risiko-Profil wie in den deutschen Metropolen. Dies führt entsprechend zu einem anhaltend hohen Interesse nationaler und internationaler Kapitalanleger an Städten der zweiten und dritten Reihe.“



Belegt wird die hohe Nachfrage auch durch die Entwicklungen am Magdeburger Investmentmarkt: Nach Analysen von Aengevelt-Research stiegen die Transaktionsvolumina in Magdeburg in den Wohn- und Gewerbesegmenten im Berichtsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 41% bzw. rd. 153 Mio. Euro auf rd. 524 Mio. euro. Das ist das beste Ergebnis der letzten 20 Jahre. Das Wohninvestmentsegment erzielte mit einem Geldumsatz von rd. 156 Mio. Euro (+21%) ein neues Rekordergebnis in diesem Jahrtausend. Im gewerblichen Investmentsegment stieg das Transaktionsvolumen 2017 gegenüber dem Vorjahr sogar um 52% auf rd. 368 Mio. Euro (2016: 242 Mio. Euro).



Das Renditeniveau in Magdeburg ist im Vergleich mit den Metropolen weiterhin überdurchschnittlich hoch und entsprechend attraktiv und liegt im Durchschnitt zwei bis drei Prozentpunkte über den Renditen in den Big Seven. So bewegen sich die Anfangsrenditen für Mietwohnhäuser im Bestand in Magdeburg zu Beginn des Jahres 2018 in einer Bandbreite zwischen 5,3% und 6,3%. (Anfang 2017: 5,4% - 8,3%), die Anfangsrenditen für Bürohäuser je nach Lage und Qualität in einer Spanne zwischen 5,5% und 7,5% (Anfang 2017: 5,9% - 8,0%) und für Geschäftshäuser zwischen 6,3% und 7,7% (Anfang 2017: 6,3% bis 8,0%).