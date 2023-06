Die Adler Gruppe hat ein Immobilienportfolio von rund 1.301 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten an Birger Dehne verkauft. Die Immobilien liegen laut des Single Family Office u.a. in den NRW-Städten Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg und Düsseldorf. Der Deal ist bereits in dieser Woche geclosed worden.

