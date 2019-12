Family Office kauft Gewerbeobjekt in Duisburg-Süd

Durch die Beratung der Armin Quester Immobilien konnte die Gewerbeliegenschaft Albert-Hahn-Straße 25 in Duisburg-Großenbaum erfolgreich an ein Family Office aus NRW veräußert werden, welches Quester mit der Weitervermietung mandatierte. Als Ankermieter konnte Quester die DiGuS, eine Dienstleistungsgesellschaft im Gesundheits- und Sozialbereich für eine Bürofläche von 1.330 m² gewinnen, sowie als weiterer Mieter die Systeex, ein bundesweit agierendes Unternehmen für Brandschutzanlagen, die einen Vertrag über ca. 515 m² Büro und Lagerfläche unterzeichnete. Das Gewerbegebiet Duisburg Großenbaum punktet aufgrund seiner guten Lage im Duisburger Süden, die Nähe zum Düsseldorfer Flughafen und die hervorragende Anbindung sowohl an das Autobahnnetz als auch an den öffentlichen Nahverkehr.

.