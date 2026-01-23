Fünf-Sterne-Familienhotel
Familux Resorts plant 200-Millionen-Euro-Projekt an der Ostsee
Auf Fehmarn ist der Weg für ein Luxusresort frei. Der Investor Tim Thelosen und die österreichische Familux-Gruppe haben das rund 26.000 m² große Areal, das als „Spielwiese” bezeichnet wird, von der niederländischen Van-Herk-Gruppe erworben. Das Areal liegt seit fast 18 Jahren brach.
„Seit 2008 ist die Bebauung der Spielwiese ein großes Thema in der Politik und für die Bevölkerung. Schon damals wurde diese Fläche als Leuchtturm in Schleswig-Holstein gesehen. Nach jahrelangen Gesprächen gab es 2024 neue Verhandlungen mit Herrn Thelosen, die am Ende zu einem positiven Ergebnis geführt haben“ so Bürgermeister Jörg Weber.
Auf einem 2,6 Hektar großen Grundstück wird nach Plänen des Architekturbüros Matteo Thun ein Resort im gehobenen Familiensegment entstehen. Das ganzjährig betriebene Hotel soll 120 Familiensuiten mit einer Mindestgröße von 44 m² bieten. Jede Suite verfügt laut Planung über einen Balkon und ein separates Kinderzimmer. Die Gesamtkapazität des Hotels liegt bei bis zu 500 Gästen.
Ergänzt wird das Beherbergungsangebot durch 5 zusätzliche Villen auf dem Areal, die von Investor Tim Thelosen, durch die Fehmarn Südstrand GmbH, realisiert werden. Eine davon grenzt unmittelbar an das Familux Resort an, die vier weiteren sollen insgesamt rund 260 Einheiten beherbergen – aufgeteilt in Hotelappartements und Ferienwohnungen. Unter der gesamten Projektfläche ist eine Tiefgarage mit etwa 500 Stellplätzen vorgesehen, die für eine verkehrsberuhigte Oberfläche sorgen soll.
Das Resort soll eine umfangreiche Inhouse-Infrastruktur erhalten: Geplant sind Erlebnisbäder, ein großer Kidsclub, mehrere Gastronomiebereiche, ein Theater- und Kinobereich sowie VR-Erlebniswelten. Hinzu kommen ein Spa-Bereich mit Behandlungsräumen und eine Saunalandschaft. Ein besonderes Element des Konzepts ist das sogenannte „Haus des Gastes" mit einem À-la-carte-Restaurant, das nicht nur Hotelgästen, sondern auch Einheimischen und externen Besuchern offenstehen soll.
Für die Familux-Gruppe, die bereits mehrere Hotels in Deutschland und Österreich betreibt, stellt das erste direkt am Meer gelegene Projekt eine strategische Erweiterung des Portfolios in einer der führenden Ferienregionen Deutschlands dar. Der Baubeginn ist nach Abschluss der Planungs- und Genehmigungsverfahren für Anfang 2027 vorgesehen, damit könnte das Resort Ende 2028 oder Anfang 2029 in Betrieb gehen.
Mit rund 130.000 Übernachtungen pro Jahr leistet das Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur touristischen Entwicklung der Region. „Wir sind stolz darauf, ein neuer Standort für die Familux Resorts zu sein. Der Hotelbau wird Fehmarn und die touristische Infrastruktur maßgeblich verändern und voranbringen. Durch die ganzjährige Öffnung des Hotels entsteht sowohl für die Vor- als auch Nachsaison eine neue Wertschöpfung, die sich positiv auf Einzelhandel und Gastronomie auswirken wird“, so Tourismusdirektor Oliver Behncke.