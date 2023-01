Familienunternehmen erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Überlingen

Ein 1994 erbautes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Nutzfläche von 791 m² hat in Überlingen am Bodensee für 2,65 Millionen Euro den Eigentümer gewechselt. Der Kaufpreisfaktor betrug 24,3. Verkäufer der Immobilie an der Christophstraße war ein Bestandshalter aus Konstanz, erworben wurde das Objekt von einem Familienunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen. Bei der Transaktion war Engel & Völkers Commercial beratend und vermittelnd tätig.

.

Die gepflegte Immobilie befindet sich in attraktiver Lage in zweiter Reihe am Bodensee in einer Tempo-30-Zone und verfügt über vier Außenstellplätze. Rund 80 Prozent der Nutzfläche sind an einen Einzelhändler vermietet. Zusätzlich befinden sich zwei Mietwohnungen im Haus. Weiteres Entwicklungspotenzial ist vorhanden.