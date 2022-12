Familien Wöhr und Roeck übernehmen Wöhr + Bauer komplett

Die Familien Wöhr und Roeck haben vollständig die Anteile der Bauer AG an der Wöhr + Bauer GmbH übernommen.

.

Seit 2016 haben die Familien des Geschäftsführers Wolfgang Roeck und der Parkraumpioniere Wöhr ihre Anteile an der Wöhr + Bauer signifikant erhöht. Mit Übernahme der verbliebenen Anteile der BAUER AG am 15. Dezember 2022 verschlankt die WÖHR + BAUER GmbH den Gesellschafterkreis auf zwei Familien. Die Gesellschafter danken der Bauer AG für die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit.



„Mit der Neuordnung der Beteiligungen von Wöhr + Bauer erhalten wir die Unabhängigkeit der Firmengruppe.“, so Wolfgang Roeck, Geschäftsführer von Wöhr + Bauer. „Wir bleiben damit schnell und agil.“ Beide Familien bekennen sich dazu, das Unternehmen gemeinsam langfristig weiterzuentwickeln.



Aktuell investiert und entwickelt das Unternehmen Projekte im Wert von deutlich mehr als einer Milliarde Euro in München, Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Neben dem Optineo, der neuen Firmenzentrale der KPMG im Münchener Werksviertel, die Anfang 2023 übergeben wird, und dem Stadthaus-Ensemble mit einem vielfältigen Nutzungsmix in der Münchner Altstadt (“Hilde”) finden besonders auch die pionierhaften Gewerbeentwicklungen in Stuttgart (“K30” und “Wissenscampus”) viel Beachtung.