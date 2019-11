Familie Otto beteiligt sich an Ruby Hotels

Die Familie Otto hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25% an Ruby Hotels erworben. Die 2013 gegründete Gruppe für Lean Luxury Hotels betreibt bereits sieben Ruby Hotels, zehn weitere sind im Bau oder in Bauvorbereitung. Nach Ansicht beider Unternehmen eine eindeutige Win-Win-Situation.

„Die Partnerschaft eröffnet Ruby den Zugang zum pan-europäischen Netzwerk und Entwicklungs-Know-how der ECE-Gruppe. Aufgrund unserer hochflexiblen Zimmergeometrien und für Mixed-Use optimierten Bauweise sehen wir auch große Chancen bei der Ergänzung und Umwandlung von innerstädtischen Einzelhandelsflächen“, so Michael Struck, CEO Ruby Hotels. So war es der ECE bereits gelungen, Ruby Hotels als Mieter für ehemalige Büroflächen in der Kö-Galerie in Düsseldorf zu gewinnen [wir berichteten]. Die ECE plant derzeit auch für die Marriott Gruppe ein Kongresshotel und ein Long-Stay-Konzept in der Hamburger HafenCity. Die Beteiligung bringt die ECE laut CEO Alexander Otto in eine „hervorragende Position, um künftig noch stärker in Hotelimmobilien zu investieren“.



Neben der ECE sind die österreichische Soravia Gruppe, der Unternehmer Michael Hehn, der Private-Equity Fonds Ocean Link, das deutsche Family Office Franger Investment sowie Gründer Michael Struck als Investoren an Bord.