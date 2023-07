Die Kauffallzahlen am Berliner Immobilienmarkt im 1. Quartal 2023 sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in allen Teilmärkten zum Teil dramatisch eingebrochen. Der Rückgang der Kauffallzahlen bewegt sich zwischen -24 % bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis zu -57 % bei Wohn- und Geschäftshäusern. Der Geldumsatz ist ebenfalls in fast allen Teilmärkten

[…]