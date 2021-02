Realogis hat die Falketrans Möbelspedition GmbH & Co. KG bei der Erweiterung und Optimierung der Lager- und Kommissionier-Flächen mit 24/7-Nutzung für einen effizienteren und erhöhten Warenumschlag erfolgreich beraten. Falketrans mietet in der Bredowstraße 20 in Hamburg-Billbrook eine Einheit mit 2.200 m² Logistikfläche sowie ca. 265 m² Bürofläche und zehn Pkw-Stellplätze…

[…]