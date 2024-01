Die österreichische Tourismusgruppe feiert ihr Deutschland-Debüt mit einer Hoteleröffnung im Ostseebad Grömitz. Das geplante 4 Sterne Superior/5 Sterne Falkensteiner Familienresort wird nach Fertigstellung in 2027 an den Start gehen. Weitere Standorte in Deutschland sind in Planung.

