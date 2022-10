Falkensteg verkauft 97 ha großes Entwicklungsareal in Lingen

Falkensteg Real Estate hat ein ca. 97 ha großes Entwicklungsareal im Industriepark Lingen an einen industriellen Investor veräußert. Derzeit sind rund 17 Hektar der Grundstücksfläche bebaut.

Auf dem Betriebsgelände der ehemaligen Dralon GmbH wurden bisher Acrylfasern hergestellt. Der Acrylfaserspezialist hatte im August 2020 ein Eigenverwaltungsverfahren angemeldet und stellte die Produktion im November 2021 ein.



Das Faserwerk wurde 1971 von Monsanto errichtet und unterlag bis zur Einstellung der Produktion der Störfallverordnung (als Betrieb der oberen Klasse). Eine besondere Herausforderung lag daher darin, die Immobilientransaktion während des laufenden Stilllegungsprozesses umzusetzen.



„Das Grundstück mit GI-Ausweis bietet ein hohes Entwicklungspotenzial, u.a. aufgrund der hervorragenden Infrastruktur auf dem Grundstück, wie z. B. bestehender Gleisanschluss sowie hohe Versorgungssicherheit und -mengen bei Elektrizität, Wärme/Dampf und Wasser. Zudem profitiert der Industriepark Lingen von seiner guten Verkehrsanbindung nicht nur in den westfälischen Wirtschaftsraum, sondern auch an die Metropolregionen Ruhrgebiet und niederländischen Randstad“, sagt Patrick Büsch, zuständiger Projektleiter bei Falkensteg.



„Durch unsere gezielte Ansprache von Projektentwicklern und strategischen Nutzern konnten wir zügig ein attraktives Bieterfeld erzeugen. Die hohe Anzahl an deutschen und internationalen Interessenten verdeutlicht die Attraktivität des Assets“, so Patrick Büsch. Letztendlich erhielt ein finanzstarker industrieller Investor den Zuschlag, wodurch eine hohe Transaktionssicherheit für die Dralon GmbH geschaffen wurde.



Falkensteg war mit dem Verkauf der Immobilie exklusiv beauftragt und konnte die Transaktion in nur vier Monaten erfolgreich abschließen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.