Falkensteg eröffnet ersten Standort in der Hauptstadt

Falkensteg wächst weiter und eröffnet Anfang Dezember 2021 in Berlin ein neues Büro. Die Unternehmensberatung will mit der Erweiterung ihren Wachstumskurs in den angestammten Geschäftsfeldern Corporate Finance (Distressed M&A, Debt Advisory), Restrukturierung und Real Estate konsequent fortsetzen. Darüber hinaus soll in dem Hauptstadtbüro das Leistungsspektrum um Finanzierungsthemen für Start-ups erweitert werden.

Falkensteg ist aktuell mit Büros in Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten. Mit dem neuen Standort in der Hauptstadt sollen vor allem Unternehmer in Ostdeutschland angesprochen werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf den Bereich Real Estate gelegt. Weitere Beratungsschwerpunkte liegen je nach Kundengruppe in der Immobilienvermarktung, im Asset Management, in Sale-and-Lease-Back-Transaktionen und in der Konzeption von Treuhandmodellen. „Ostdeutschland ist ein wichtiger Markt bei Industrieimmobilien. Mit dem Büro wollen wir dort sein, wo unsere Kunden sind und ihnen kurze Wege ermöglichen“, erklärt Real-Estate-Partner Christian Alpers.



Das neue Falkensteg-Büro befindet sich in der Hasenheide 78 in Neukölln.