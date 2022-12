Falconeri eröffnet in der Mall of Berlin

Falconeri hat Anfang Dezember seinen ersten Shop in der deutschen Hauptstadt eröffnet. Im Einkaufszentrum Mall of Berlin (Leipziger Platz 12) gibt es zukünftig die neue Kollektion des Cashmere-Spezialisten aus Italien zu kaufen. Der Store ist im Erdgeschoss angesiedelt und befindet sich neben Lacoste und Pepe Jeans gegenüber findet sich Vero Moda.

.

Die Mall of Berlin hat in diesem Jahr einige Neuzugänge zu verzeichnen. So zogen etwa im letzten halben Jahr Lids #link(119919,wir berichteten), Studio of Wonders [wir berichteten] und zuletzt JBL [wir berichteten] ein.