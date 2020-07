Die Hotellandschaft der beiden Ruhrgebietsstädte Herne und Bottrop erweitert sich: Die Fakt AG hat mit der Signo Hospitality GmbH zwei Pachtverträge für ein Hampton by Hilton in Bottrop sowie ein Hilton Garden Inn im Shamrockpark in Herne abgeschlossen. Für Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda

Fotos: Thomas Schmidt/Stadt Herne; Fakt AG



[…]