Fakt-Unternehmensgruppe mit Einstellungsrekord

Auch im Jahr 2020 – im Jahr des 10-jährigen Bestehens – geht die positive Entwicklung für die Fakt-Unternehmensgruppe weiter. Mit stabilen Umsatzzahlen und einer Vielzahl neuer Mitarbeiter bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs und trotzt damit der Corona-Krise.

.

„Wir haben einen enormen Fachkräftebedarf“ berichtet der Vorstandsvorsitzende Prof. Hubert Schulte-Kemper. „Die Einstellung von rund 15 neuen Mitarbeitern ist für uns ein kleiner Einstellungsrekord.“



Die Organisationsstrukturen wurden dem dynamischen Wachstum der Unternehmensgruppe angepasst. Die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstandes wurde weiter ausgebaut und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Geschäftsbereiche und Projektgesellschaften gestärkt.



Im Vergleich zu den Vorjahren konnte auch die Frauenquote in den Führungspositionen deutlich gesteigert werden: Dr. Kirsten Schulte-Kemper wurde zum Vorstand der Fakt Wohnungsbau AG (FAWAG) berufen, Nina Wittkopf wurde zum stellvertretenden Vorstand der Fakt Financial Services AG berufen. Janina Wrobel wurde zum stellvertretenden Vorstand der Fakt Immobilien AG berufen und ist darüber hinaus in die Geschäftsführung der Fakt Marketing GmbH berufen worden. Dr. Bernadett Karla wurde zur Geschäftsführerin der Fakt Hungaria kft berufen.



Des Weiteren sind folgende Bestellungen und Beförderungen vorgesehen:

• Christian Köllner wird zum Geschäftsführer der Fakt Marketing GmbH und zum Direktor der FAKT AG berufen.

• Ursula Meierkamp ist zur Abteilungsdirektorin Personal befördert worden.

• Christian Heisterholt erhält Prokura für die Fakt AG.

• Achim Tiemann ist zum stellvertretenden Abteilungsdirektor befördert worden.

• Dr. Christian Vajen erhält Generalvollmacht in der Fakt AG.

• Markus Masuth wird zum stellvertretenden Vorstand der Fakt Immobilien AG und zum Vorstand der Fakt Wohnungsbau AG berufen.

• Rene Kleinert erhält Generalvollmacht für die die Fakt Immobilien AG und die FAKT Wohnungsbau AG und wird zum Direktor der Fakt Financial Services AG befördert.

• Berthold Schulte-Wolter wird zum technischen Direktor der FAKT Immobilien AG befördert.

• Philipp Schmidt wird zum Abteilungsdirektor der Fakt Financial Services AG befördert.

• Armin Rehberg wird zum Geschäftsführer der Fakt Hungaria kft berufen.

• Frank Nickel wird zum Geschäftsführer der Fakt Hungaria GmbH berufen.



Dem Vorstand der Fakt AG liegt die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter besonders am Herzen. Die Teilnahme an internen und externen Weiterbildungsprogrammen wird gezielt gefördert. Dabei steht die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets im Mittelpunkt. So wurde in Zusammenarbeit mit der EBZ in Bochum im Jahr 2019 ein Qualifizierungsprogramm für den Immobilienbereich gestartet.



„Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs“, erklärt Prof. Schulte-Kemper abschließend.