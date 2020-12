Fakt meldet neuen Mieter im Almepark Paderborn

Anfang nächsten Monats zieht der nächste Mieter in das ehemalige Nixdorf-Gebäude an der Riemekestraße 160 in Paderborn ein. Der Kreis Paderborn, der Landrat, hat nun einen Mietvertrag über eine größere Teilfläche unterzeichnet. Über die genaue Größe der Anmietung, macht der Investor, die Fakt AG, keine Angaben.

„Uns ist es gelungen, dem Kreis Paderborn in kürzester Zeit Büroflächen zur Verfügung zu stellen, um ihn bei der Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe zu unterstützen. Durch die Anmietung zusätzlicher Büroflächen ist der Kreis Paderborn in der Lage, dem erhöhten Platzbedarf, den die Pandemiebekämpfung erfordert, gerecht zu werden“, so Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der Fakt AG.



Eigentümerin des gesamten Areals mit 120.000 m² ist die Fakt Liegenschaften Paderborn GmbH, eine Tochter der Essener Fakt AG, die das Areal zu einem innovativen Standort mit zukunftsfähigem Branchenmix entwickelt will [Fakt will ehemaliges Nixdorf-Gelände in Paderborn entwickeln].