Die Fakt AG hat auf Beratung von Capcora eine Whole Loan Finanzierung zur Ablösung einer bestehenden Akquisitionsfinanzierung für zwei zu revitalisierende Bildungseinrichtungen in Bergkamen und Recklinghausen unterzeichnet. Die mittelfristige Finanzierung wird durch einen in London/Luxemburg ansässigen Infrastruktur-Kreditfonds bereitgestellt.…

