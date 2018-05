Fairvesta stellt Frank M. Huber als Chief Executive Officer ein

Verstärkung bei Deutschlands großem Immobilienfonds-Manager für Privatanleger: Frank M. Huber ist neuer Chief Executive Officer (CEO) der Fairvesta Gruppe. Dort verantwortet er ab sofort die Ressorts Strategie, Asset Management, Immobilien-Akquisitionen, Produktentwicklung sowie die Anlegerkommunikation. Der profilierte Immobilien-Experte war zuletzt in der Geschäftsführung der BGP-Gruppe, die in Deutschland rund 15.000 Wohn- und ca. 1.000 Gewerbeeinheiten hält.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Corpus Sireo Holding GmbH & Co. KG Blackstone Fairvesta

Huber wird die Geschäfte zusammen mit Ingo Kursawe führen, der als Chief Financial Officer (CFO) die Ressorts Bilanzierung, Anlegerbuchhaltung, Steuern, Beteiligungen und Administration leiten wird. Neu zur Führungsmannschaft der Fairvesta stößt auch Thomas Herrmann. Er kommt von der der Apleona GVA Capital Markets & Transactions GmbH (vormals Bilfinger Real) und wird als Abteilungsleiter die Position des Head of Acquisition & Sales übernehmen. Er berichtet an Frank M. Huber.



Frank M. Huber war zuletzt in der operativen Geschäftsführung der BGP-Gruppe und ist Managing Director und Mitgründer von Vermont Partners AG, eines auf Immobilien-Unternehmen, Turn-Around-Management und Finanzierung spezialisierten Beratungsunternehmens. Zuvor hielt er verschiedene Führungspositionen als Chief Executive Officer und Chief Financial Officer inne, beispielsweise bei der Vitus GmbH, die er als CEO für Blackstone Real Estate Partners in Deutschland aufgebaut hat. Die Vitus-Gruppe hielt insgesamt rund 34.000 Wohneinheiten. Huber war zudem CEO bei der RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG und Vorstand bei der Klöckner Werke AG. Als ausgewiesener Real-Estate-Experte zeichnete er bisher für Akquisitionen und Asset-Managements im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro verantwortlich. Huber war Mitglied in unterschiedlichen Aufsichtsräten und hat ein Diplom in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Augsburg.



Thomas Hermann kommt von der Apleona GVA Capital Markets & Transactions GmbH, vormals Bilfinger Real, wo er für Berlin und Ostdeutschland die Vermarktung von gewerblichen Investments verantwortete. Zuvor war er bei DTZ Zadelhoff Tie Leung GmbH als „Head of Investment Office & Retail“ für die Vermittlung von Büro- und Einzelhandelsimmobilien verantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere waren Niederlassungsleiter und Asset Manager bei Corpus Sireo Berlin sowie Niederlassungsleiter bei Dr. Lübke GmbH.