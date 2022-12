Fair Value REIT beschließt Veränderungen im Aufsichtsrat

Die Fair Value REIT-AG gibt bekannt, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ingo Hartlief sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2022 niederlegt. Herr Hartlief gehörte dem Gremium seit Mai 2019 an. Auf Antrag des Vorstands der Fair Value REIT-AG, Herr Tim Brückner und Herr Kevin J. Fuhr, soll Herr Prof. Dr. Alexander Goepfert durch gerichtliche Bestellung als Nachfolger berufen werden.

